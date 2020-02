Le Giornate Fai di Primavera alla scoperta di Rocca San Casciano

Quest'anno Rocca San Casciano partecipa alla XXVIII edizione delle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2020.



Come da tradizione Fai, nel corso di queste due giornate gli studenti delle classi medie dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone di Rocca San Casciano si trasformano in apprendisti Ciceroni e accompagnano i visitatori alla scoperta di alcuni luoghi simbolo del paese: luoghi che saranno annunciati dal FAI il prossimo 10 marzo.

Il Comune di Rocca San Casciano afferma su Facebook che "L’adesione a questa manifestazione è stata resa possibile grazie ad un fitto rapporto di collaborazione instaurato, dal mese di novembre 2019, con la Delegazione FAI Forlì guidata dalla Sig.ra Sonia Faccone (Capo Delegazione) e dalla sig.ra Silvia Bartoli".

"Si tratta di un’occasione - si legge nella comunicazione - con finalità culturale e turistica, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, volta all'arricchimento personale di ciascun cittadino nonché alla riscoperta del nostro patrimonio storico. Siamo certi che la manifestazione sarà ben accolta dai Rocchigiani e che Rocca e la sua storia affascineranno i visitatori che giungeranno in loco".