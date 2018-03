Giornate Fai di primavera: ecco gli scrigni d'arte che si scoprono nel Forlivese

I gioielli d'arte del Forlivese aprono le porte per la 26esima edizione delle giornate Fai di primavera, in programma sabato e domenica. Un'occasione unica per riscoprire con occhi nuovi ciò che ci sta accanto. "E' una grande festa dedicata ai beni culturali - afferma Sonia Faccone Padovano, capo delegazione del Fai di Forlì -. Un’occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico e sentirsi parte di quell’Italia vivace e impegnata, creata dai 9 milioni di persone che in questi anni hanno dimostrato di amare e di riconoscersi nell’immenso patrimonio culturale custodito nel nostro Paese".

A Forlì, sabato e domenica, sarà visitabile Monte di Pietà, sede della Fondazione della Cassa dei Risparmi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Qui i visitatori potranno ammirare non solo delle sale al piano nobile, decorate negli Anni Trenta, ma anche della collezione d’arte della Fondazione, che vanta opere di artisti di rilievo nazionale come Marco Palmezzano, Innocenzo da Imola, Guido Cagnacci, Felice Giani e Silvestro Lega

Sempre nella città mercuriale sarà possibile visitare anche Palazzo Piazza Paolocci, sede della Prefettura in Piazza Ordelaffi (visita riservata agli Iscritti Fai), dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Infine sarà visitabile la Chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi, 6 (sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 10 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.30).

Gli ingressi, ad offerta libera a partire da 3 euro, potrebbero essere sospesi prima dell'orario indicato in caso di eccessiva affluenza. Le visite guidate saranno a cura degli "Apprendisti Ciceroni" del Liceo Classico "Giovan Battista Morgagni" di Forlì e dell'Istituto Tecnico "C. Matteucci" indirizzo Turistico di Forlì. A Predappio porte aperte e visite guidate all'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità (dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30; domenica ultimo ingresso alle 17) , a Palazzo Varano e alla Chiesa di Sant'Antonio.