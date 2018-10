Castrocaro apre i suoi scrigni per il weekend del Patrimonio Culturale

Sabato e domenica anche Castrocaro celebra l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, un'iniziativa voluta dalla Regione Emilia-Romagna. Per l'occasione saranno visitabili in esclusiva alcuni tra i più belli e interessanti luoghi del nostro Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sabato dalle 15:00 alle 17:30 e domenica dalle 10 alle 12, ci saranno visite guidate all’Archivio Storico Comunale (nel Palazzo del Governatore a Terra del Sole) e "I percorsi delle pene: dalla carta ai graffiti murali delle segrete medicee di Terra del Sole" - visite guidate anche virtuali nelle meravigliose carceri cinquecentesche di Palazzo Pretorio. Le visite a cura di Paola Zambonelli sono gratuite su prenotazione al numero 0543 766266 o archiviostorico@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

Inoltre, gli Arsenali Medicei della Fortezza Medievale di Castrocaro saranno visitabili in via straordinaria per l'occasione: voluti da Cosimo de Medici, sono una gigantesca costruzione unica in Europa e fuori da ogni schema consueto. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Castrocaro Terme al numero 0543 769541 (www.prolococastrocaro.it - info@proloco-castrocaro.it). In contemporanea, sempre a Palazzo Pretorio, sabato alle 9.45i verrà inaugurata la mostra di Matteo Lucca “La scultura del pane ”, mentre alle 10.30 sarà la volta del convegno “Lettura antropologica sulle forme, i simboli e i significati del pane”, tenuta da Agostina Bua. Alle 18, premiazione delle opere pittoriche dei partecipanti al Memorial Giorgetti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale https://energiediffuse.emiliaromagnacreativa.it/evento/open-day-2018-archivio-storico-comunale-e-palazzo-pretorio-di-castrocaro-terme-e-terra-del-sole/