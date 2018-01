Giorno della Memoria: mostra sulla follia dell'eugenetica nazista

L’Associazione Anffas onlus di Forlì con la collaborazione e il patrocinio dell’assessorato alle politiche sociali Comune di Forlì il 27 gennaio 2018 alle ore 11,10 presso l’Istituto Tecnico Commerciale C. Matteucci di Forlì presenterà la mostra itinerante ideata dal Coordinamento Anffas regione Emilia Romagna denominata “Perché non accada più Ricordiamo” legata alla giornata della memoria celebrata in ogni parte d’Italia. La mostra sarà aperta anche agli studenti del Liceo Scientifico 'F.Paolucci De' Calboli'

La mostra di notevole impatto storico-sociale vuole ricordare lo sterminio perpetrato dalla Germania nazista nel 1939 nei confronti delle persone disabili azione denominata in codice AKTION T4.

Ben 300.000 bambini adulti e innocenti in nome della purezza della razza e del risparmio di risorse economiche furono sterminati.

Una storia mostruosa e prova generale della SHOAH messa in atto da Hitler che dette il via al programma di eutanasia sopra descritto.

La mostra resterà aperta dal 27 gennaio al 10 febbraio 2018.

Gli organizzatori con tale iniziativa vogliono tenere vivo il ricordo di questo vile episodio affinché non venga più a ripetersi diffondendo il messaggio in particolare con una campagna informativa nelle scuole e tra gli studenti.