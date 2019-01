Giorno della Memoria: Dieter Pohl analizza i crimini del regime nazista e la Shoah

In collaborazione con il Mémorial de la Shoah e in occasione del Giorno della Memoria, si tiene sabato 26 gennaio, ore 16.30, a Palazzo Romagnoli la conferenza del Prof. Dieter Pohl (Docente di storia contemporanea all’Alpen-Adria Universität di Klagenfurt)

Presiede l'incontro intitolato "I crimini del regime nazista e la Shoah" (in lingua inglese con traduzione simultanea) Ines Briganti, Presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, e interviene Elisa Giovannetti, Assessora alla cultura del Comune di Forlì.

Dieter Pohl è uno degli storici tedeschi di riferimento a livello internazionale per gli studi sul nazismo e sulla Shoah. Dopo aver lavorato molti anni come collaboratore scientifico per il prestigioso Istituto di storia contemporanea di Monaco, dal 2010 insegna storia contemporanea all’Università di Klagenfurt, in Austria, corso di studi sull’Europa sud-orientale.

Difficile sintetizzare i suoi numerosi ambiti di ricerca che vanno dalla storia dell’ex Unione Sovietica ai crimini comunisti dopo il 1945, dalle politiche di occupazione e di sterminio nazista alla violenza nel XX secolo, alla storia contemporanea della Polonia e dell’Ucraina.

Ingresso libero e gratuito.