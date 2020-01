Spettacoli, testimonianze e concerti: così Forlì celebra il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio, data che coincide con l'anniversario dell'apertura dei cancelli del lager di Auschwitz avvenuta nel 1945, è il Giorno della Memoria, una giornata per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Il Comune di Forlì, in collaborazione con istituzioni, associazioni culturali e con il mondo della scuola, ha coordinato un programma di eventi in occasione del Giorno della Memoria 2020, appuntamento voluto dal Parlamento Italiano per non dimenticare il sacrificio di tante donne e uomini e per aprire momenti di riflessione sulla storia, rinnovando l'impegno per una cultura di Pace e di fratellanza.

Il programma

Giovedì 23 gennaio

Ore 16.00, Salone Comunale di Forlì, piazza Saffi n.8, nell'ambito del progetto “Memoria, appartenenza identità in un'epoca di deficit di speranza” sarà proposto lo spettacolo "Lagerblock – ad Auschwitz c'era un'orchestra" dal racconto di Fania Fènelon. Musica e pianoforte Alessandro Nidi, testi di Giampiero Pizzol e le voci canore di Daniela Piccari e Laura Aguzzoni. L'incontro è valido per la formazione degli insegnanti.

Ore 20.45, Sala Don Bosco, parrocchia Cappuccinini, viale Luigi Ridolfi 27, Forlì. Presentazione del libro "Nello Forlivesi: diario di prigionia". Interverranno la figlia Viviana Forlivesi, il genero Giuseppe Fabbri, Roberta Ravaioli, ricercatrice storica illustrerà: "I militari forlivesi catturati, rastrellati e deportati nei campi di concentramento: una storia poco conosciuta". Infine Gabriele Zelli, cultore di storia locale, proporrà una riflessione sulla realizzazione a Forlì del Monumento ai caduti nei lager nazisti ed in tutte le prigioni, opera di don Leonardo Poggiolini collocata nel Parco della Resistenza.

Venerdì 24 gennaio

Ore 10.30 Salone Comunale Forlì, piazza Saffi n. 8, Forlì. Sarà riproposto agli studenti delle scuole superiori lo spettacolo "Lagerblock – ad Auschwitz c'era un'orchestra" dal racconto di Fania Fènelon. Interverrà l'Assessore alle politiche educative Paola Casara.

Domenica 26 gennaio

Ore 20.30, Sacrario ai Caduti, corso Diaz Angolo via Sant'Antonio Vecchio, Forlì "Promemoria Auschwitz alla vigilia della partenza". Le autorità del territorio forlivese incontrano i ragazzi in partenza il 27 gennaio per il viaggio studio ai luoghi della Memoria dello sterminio nazista.

Lunedì 27 gennaio

Ore 9.30 presso il Parco della Resistenza, ingresso da viale Spazzoli, Forlì, si svolgerà la cerimonia con deposizione di una corona al Monumento ai Caduti nei lager nazisti e in tutte le prigionie. Saranno presenti le autorità cittadine. Renderà gli onori un picchetto militare del 66" Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste". Interverrà il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Martedì 28 gennaio

Ore 20.45, chiesa S. Antonio Abate in Ravaldino, corso Diaz 105, Forlì, Serata con lettura pubblica del libro "Portico di Ottavia" di Anna Foa. Musiche per organo eseguite da Filippo Pantieri; soprano Marina Maroncelli.

Venerdì 31 gennaio

Ore 15.45, nel Salone Comunale, piazza Saffi n. 8, Forlì, si svolgerà una conferenza pubblica dal titolo "Quando Heisenberg andò a Copenhagen... Fisica tedesca e ricerca nucleare al tempo del Terzo Reich (1933-1945)” presieduta dal professore Francesco Maria Feltri Iniziativa promossa dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea e Comune di Forlì. L'incontro è valido per la formazione degli insegnanti. Interverrà il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni.

Domenica 2 febbraio

Ore 16.00, Salone Comunale di Forlì, piazza Saffi 8, si terrà il "Concerto per Memoria" della Banda Città di Forlì diretta dal Maestro Alessandro Spazzoli.

Domenica 9 febbraio

ore 15.30 nella sala Multimediale San Luigi, via Luigi Nanni 15, Forlì si svolgerà l'evento pubblico dal titolo "Accade a Forlì: Don Pietro Garbin e l'Opera Salesiana a protezione dei perseguitati dai nazifascisti". Interverranno Gian Luca Zattini Sindaco di Forlì, Don Piergiorgio Placci Direttore Opera Salesiana di Forlì; Don Stefano Martoglio Consigliere generale della Congregazione Salesiana; Monsignor Livio Corazza Vescovo di Forlì Bertinoro; Luciano Meir Caro Rabbino di Ferrara e delle Romagne. L'iniziativa seguirà con gli interventi di Paolo Poponessi, responsabile della cultura della Sala Multimediale San Luigi e Giovanni Tassani storico. Porterà la sua testimonianza Bruno Laufer rifugiato con i familiari presso l'Opera Salesiana di Forlì durante le persecuzioni razziali nazifasciste. Concluderà la manifestazione Noemi Di Segni, Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). Per l'occasione sarà presentato il cortometraggio "Avvolti nella storia", realizzato con la collaborazione degli Istituti Superiori di Forlì e con il patrocinio del Comune di Forlì. Regia di Maurizio Nari.