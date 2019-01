Giorno della Memoria, a Casa Saffi la proiezione del film-documentario "Paragraph 175"

In occasione della giornata della memoria, domenica alle 17.30 a Casa Saffi (via Albicini 25) ci sarà la proiezione del film-documentario Paragraph 175 di Rob Epstein e Jeffrey Friedman (2000, 81’); premiato come miglior documentario al Festival del cinema di Berlino. Il film raccoglie la testimonianza di diversi uomini e donne perseguitat* dai nazisti per omosessualità in base al paragrafo 175, la legge contro la sodomia del codice penale tedesco, che risaliva nella prima stesura al 1871, e che fu inasprita dai nazisti. Paragraph 175 racconta di un vuoto nella memoria storica ufficiale e ne rivela le conseguenze che ancora persistono, testimoniate dalle storie private di uomini e donne che le hanno vissute. Alla proiezione seguirà il dibattito introdotto dal presidente Anpi Forlì, Lodovico Zanetti, con l'intervento dell'assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Elisa Giovannetti. L'appuntamento sarà moderato da Anna Falcini di Un secco no.

.