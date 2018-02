Giovani e talenti internazionali: San Mercuriale in musica contro la polio

Venerdì 23 febbraio alle 20.30 l'abbazia di San Mercuriale farà da cornice a un nuovo evento musicale di solidarietà intitolato "Gli Artisti di Forlì in concerto… contro la Polio", con la direzione artistica del soprano Wilma Vernocchi, la partecipazione di artisti forlivesi di fama internazionale e dei giovani dell'Istituto Musicale Masini. L'iniziativa, organizzata dal Rotary Club Forlì, avrà protagonisti oltre alla Vernocchi, socio onorario del sodalizio, che si esibirà anche come soprano, i maestri Filippo Pantieri (pianoforte e clavicembalo) e Valerio Mugnai (pianoforte), Paolo Benedetti (chitarra classica), Marta Celli (arpa celtica), Tito Ciccarese (flauto), Gianandrea Navacchia (baritono), Elena Salvatori (soprano), Martina Poletti (voce). Si esibirà, inoltre, la "Giovane orchestra" dell'Istituto Musicale Masini, diretta dal maestro Fausto Fiorentini. Il programma del concerto prevede, fra l'altro, l'esecuzione di brani di Tchaikovsky, Charpentier, Mozart, Mascagni, Gluck, Händel, Vivaldi, Gounod. L'evento, che sarà presentato da Davide Fonte, forlivese, storica voce di Sky, attore, doppiatore e conduttore tv, è stato organizzato in collaborazione con il Rotary Distretto 2072 e ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la campagna internazionale "End Polio Now" per l'eradicazione della poliomielite nel mondo. All'iniziativa interverranno anche soci e autorità rotariane, fra cui il governatore distrettuale, Maurizio Marcialis, e il presidente del Rotary Club Forlì, Mario Fedriga, che presentando recentemente il programma ai soci a Palazzo Albicini ha sottolineato: «Da numerosi anni siamo attivamente impegnati a debellare la malattia nel mondo offrendo il nostro importante contributo alla campagna di vaccinazione con il programma "Polio Plus" e organizzando iniziative di solidarietà e sensibilizzazione anche sul territorio, fra cui la "Run to End Polio Now", la podistica che lo scorso maggio ha consentito di raccogliere circa novemila euro da destinare a questo progetto umanitario». E ha aggiunto: «L'evento musicale a San Mercuriale sarà l'occasione per festeggiare anche il compleanno del Rotary International, nato a Chicago il 23 febbraio 1905». Il concerto degli artisti forlivesi, con ingresso a offerta libera per la raccolta fondi, vuole inoltre lanciare un messaggio di pace in quanto si svolge anche in occasione della Giornata di preghiera e digiuno, indetta da Papa Francesco venerdì 23 febbraio e dedicata in particolare alle popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Il concerto, infatti, avrà luogo dopo la veglia di preghiera a San Mercuriale presieduta alle 19.30 dal Vescovo.