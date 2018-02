Giovani talenti: ecco la finalissima di "Baby voice"

Si terrà sabato a Bertinoro la finale del Festival Baby Voice 2017/2018. Giunge dunque a conclusione la quinta edizione della manifestazione canora dedicata alle piccole ugole di età compresa fra i 3 e i 14 anni, È stato un percorso entusiasmante quello che ha condotto i piccoli concorrenti alla finalissima, dalle verifiche di idoneità, passando per le semifinali. Un “piccolo viaggio” che non ha mai perso di vista l’obiettivo principale della manifestazione: promuovere fra i più giovani la tradizione italiana del canto attraverso momenti di divertimento e socializzazione.

Baby Voice in questi mesi ha accompagnato bambine e bambini in un importante percorso di crescita e formazione che può rappresentare per loro un patrimonio di esperienze per il futuro, anche nel caso in cui esso non prosegua nel mondo della musica. Attraverso il gioco Baby Voice ha voluto infatti trasmettere valori relazionali come il rispetto nel confronto, il riconoscimento del talento e del merito di ognuno, la competizione sana e positiva. L’appuntamento con la finalissima del quinto. Baby Voice Festival è dunque all’Enoteca Bistrot Colonna di via Mainardi 10/12 a partire dalle ore 16. L’ingresso è libero.