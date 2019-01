"Vernia o non Vernia": il divertente viaggio nella creativa schizofrenia del comico genovese

Nuovo appuntamento con la Stagione di Teatro Comico al Diego Fabbri di Forlì. Sabato 12 gennaio alle ore 21 Giovanni Vernia presenterà il suo nuovo spettacolo Vernia o non Vernia: questo è il problema di cui è anche autore insieme a Paolo Uzzi. Sul palcoscenico l’artista sarà accompagnato dalle musiche composte ed eseguite dal M° Marco Sabiu.

Lo spettacolo si presenta così come un divertente viaggio nella creativa schizofrenia del comico genovese, dove fatti della sua vita vissuta si mescolano in modo surreale a situazioni in cui tutti possono identificarsi, creando un coinvolgente intreccio tra privato e pubblico, particolare e generale che conduce inevitabilmente ad una liberatoria risata di riconoscimento. Giovanni Vernia è uno showman totale, che balla, canta e recita con generosità pari al suo piacere evidente di stare sul palcoscenico. E il pubblico lo segue, naturalmente e con entusiasmo, come si va dietro alle storie di un amico dal talento speciale. Con lui il Maestro Marco Sabiu, complice musicale che sottolinea gli esilaranti colpi di scena di uno spettacolo dal ritmo vertiginoso e pieno di inventiva.

Sin da piccolo Giovanni è stato esuberante, a volte eccessivo. Come quella volta che, tornato nella sua Genova dalle vacanze in Sicilia, ha deciso di continuare a imitare la voce dello zio di Catania per ben tre giorni di seguito: il piccolo Giovanni non ne voleva più sapere di tornare a parlare normalmente. Una situazione tanto assurda da costringere i suoi preoccupati genitori a portarlo dal medico. La diagnosi è stata, citando il medico: “il piccolo Giovanni Vernia è semplicemente un belinone”.

Gli ultimissimi biglietti disponibili saranno messi in vendita la sera di spettacolo a partire dalle ore 20 alla biglietteria serale del Teatro (Corso Diaz 47, Forlì).