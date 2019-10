Performance di pittura e musica con la "Girandola Folk"

Da tre anni si ripete l'esperienza di "The Big Draw. Festival del disegno più grande del mondo", anche nel piccolo borgo di Modigliana che diede i natali a Silvestro Lega. Da settembre a ottobre la cittadina romagnola condivide appassionatamente un percorso comunitario legato alla bellezza di questi luoghi.

Cercando di trasformare il tutto in un evento periodico, durante il mercato di sabato dalle 9.00 alle 12.30, sotto il Loggiato del Municipio, si tiene uan performance di pittura e musica con Patrizia Diamante e Linda Betti, in arte "Girandola Folk" organettista diatonica di Modena, che allieta con arie tradizionali del nord Europa. Nel pomeriggio ci si sposta presso la Loggetta della Tribuna, in Piazza Don Minzoni, dalle 15.30 alle 18, per ripetere il laboratorio di disegno dedicato alla Roccaccia, continuando a danzare con la musica folk.