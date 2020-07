“Girls on the beach”, un viaggio nella musica femminile con Giulia Cavaliere e Laura Gramuglia

Un viaggio alla scoperta della musica al femminile, dall’Italia al resto del mondo. È “Girls on the beach”, evento organizzato dal Diagonal Loft Club in collaborazione con Archimedia nell’ambito della rassegna culturale Indice.

Venerdì 24 luglio, a partire dalle 19, nel locale di Forlì si parla del tema con due esperte del settore. Giulia Cavaliere, firma del Corriere della Sera, propone una versione riveduta e aggiornata del suo libro Romantic Italia (Minimum Fax), alla luce dell'adattamento televisivo andato in onda su Sky Arte un mese fa. Si parla soprattuto di musica italiana al femminile, tra donne ribelli e icone. Insieme a Giulia anche Laura Gramuglia, giornalista di Radio Capital che ha scritto Rocket girls (Fabbri editore), un libro dedicato alle donne che hanno lasciato un segno nella storia della musica, quella rock in particolare. Si tratta di artiste internazionali, da Patti Smith a Fiona Apple, da Tina Turner a Janis Joplin. Piccoli ma preziosi ritratti accompagnati dalle illustrazioni di Sara Paglia. Un viaggio alla scoperta dell'universo musicale al femminile, un aperitivo fresco e alternativo.