Giro Under 23: incontro con lo scrittore Marco Pastonesi

Nell’ambito delle iniziative collaterali al Giro d’Italia Under 23, mercoledì 6 giugno, dalle ore 17.00, in Sala Randi è in programma l’incontro con Marco Pastonesi, autore di libri sul ciclismo come quello dedicato a Vincenzo Nibali “Quinta tappa” e “Spingi me”. L’iniziativa, organizzata dalla U.C. Scat in collaborazione con l’Amministrazione comunale, rientra nel calendario di “Forlì Città Europea dello Sport 2018”. Ingresso libero. Alla fine della presentazione sarà offerto un piccolo buffet.