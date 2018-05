Giulietto Chiesa, incontro sul conflitto in Siria: la guerra alle porte

Il giornalista e saggista Giulietto Chiesa, attento agli scenari geopolitici, ha una posizione distinta rispetto al pensiero dominante sugli ultimi 30 anni di attacco al mondo arabo.

Le sue analisi sulla politica estera sono volte a comprendere la strategia internazionale dietro le tante provocazioni militari reciproche.

Ormai non si tratta più di semplice minaccia perchè in Medio Oriente sale ogni giorno la tensione tra Israele e Iran che ha come scenario di guerra la già martoriata Siria.

A questo punto la guerra per il controllo geopolitico dell’area sarà inevitabile? Russia e Usa saranno coinvolte? Quale la posizione dell'Ue? Quale politica estera per l'Italia? A queste ed altre domande risponderà Giulietto Chiesa lunedì 28 maggio alle 20:45 in sala Donati, corso Diaz.

Giulietto Chiesa, è stato corrispondente da Mosca per l'Unità e La Stampa, oltre che per il TG5, il TG1 e il TG3.

Ha scritto svariati libri sull'Unione Sovietica, sulla Russia, sulla geopolitica, con un taglio che varia tra la storia, la cronaca e il reportage.

Giulietto Chiesa nel 2014 ha fondato un’emittente Web Tv “Pandoratv.it” che si occupa prevalentemente di politica internazionale.