Giuseppe Acconcia presenta il biblioteca "Il grande Iran"

Giovedì 12 aprile 2018, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” a Forlì, in collaborazione con il Centro Culturale "L'Ortica" verrà presentato il libro "Il grande Iran", autore Giuseppe Acconcia. Dialogherà con lo scrittore Luca Cenacchi.

L'evento fa parte della rassegna letteraria "Partendo da Forlì attraversando il Mediterraneo"

Il libro è il frutto di dieci anni di vita e di ritorni in Iran. La conoscenza di questo paese si è rivelata un'esperienza unica sia per la complessità della realtà iraniana sia per le persone incontrate. Il titolo del libro si sostanzia in riferimento agli intrighi russi, statunitensi e britannici, paesi che hanno manipolato la Persia sin dall'Ottocento, riportati nel classico di Peter Hopkirk “II Grande gioco”. Il volume tuttavia rispecchia anche il tentativo di spiegare quanto sbagliato sia stato il progetto dell'ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, di un Grande Medio Oriente. Se la politica estera della Repubblica islamica non ha mai assunto un atteggiamento aggressivo dopo il 1979 e neppure ha perseguito forme di esportabilità del modello khomeinista, ci ha pensato la cieca politica estera USA a creare il mito del Grande Iran.

