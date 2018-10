Giuseppe Zanetti, un libro per conoscerne la vita e l’impegno

All’interno della sala consiliare di Forlimpopoli, mercoledì 24 ottobre sarà presentato il libro “Pasaròt – Giuseppe Zanetti IL PERCORSO DELLA MIA VITA”.

Giuseppe Zanetti oggi novantenne, è stato in gioventù partigiano della 29° GAP “Gastone Sozzi” ed ha partecipato alle operazioni che portarono alla liberazione di Forlì a fianco di Sergio Flamigni e Luciano Lama. Negli anni settanta fa parte della giunta comunale della città artusiana, e tra il 78 e l’ 84 diventa presidente della Cooperativa Umanitaria Edile.

Raggiunto il pensionamento il suo impegno non terminerà: sarà Capo Lega Comunale per lo SPI, e segretario della sezione ANPI di Forlimpopoli.

Nel libro, curato dalla figlia Serena e da Luciano Burnacci, vengono raccolti i ricordi e le esperienze di “Pasaròt”: attraverso questi viene raccontata una comunità e un momento storico nel quale l’impegno era prima nei fatti, più che nelle parole.

Con questa serata la sezione ANPI di Forlimpopoli, in collaborazione con Libera e Ass. Barcobaleno, vuole ricordare anche l’anniversario della liberazione di Forlimpopoli avvenuta il 25 ottobre del 1944.

Ingresso libero.