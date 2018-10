Gli alberi del Franco Agosto: un percorso botanico nel parco

In collaborazione con WWF Forlì Cesena il prossimo appuntamento di "Oltre il Giardino" con gli appassionati del Verde sarà al parco urbano di Forlì "F. Agosto" per una passeggiata alla scoperta degli alberi ambasciatori della natura in città. Ivano Zecchini, architetto paesaggista e nostro socio, racconterà come distinguere e riconoscere le principali specie arboree presenti, le caratteristiche botaniche ed il loro utilizzo. Durante il percorso, un albero per ogni tipologia verrà identificato con una targa di riconoscimento, contenente il nome e una piccola scheda descrittiva.

I partecipanti riceveranno quaderni e schede informative sulle piante oggetto di osservazione, materiale preparato appositamente per l’occasione.

Ore 15:00 Punto di ritrovo presso la fontana di Romagna Acque.

Alle 17:00 conclusione della passeggiata con una piccola merenda in compagnia offerta dal WWF.