Gli alberi della città: un treewatching urbano

Domenica 19 luglio è in programma una passeggiata urbana alla scoperta degli alberi di Santa Sofia. Non sempre è necessario entrare in una foresta per incontrare amici con foglie e radici. Anche senza allontanarsi dal paese si possono trovare piante dalla storia centenaria.

Una mattinata dedicata alla scoperta degli alberi di Santa Sofia. Un esperto botanico tiene una breve lezione teorica legata al mondo vegetale, per poi condurre i partecipanti a mettere in pratica ed osservare dal vero quanto appreso. Con Sergio Montanari si va alla scoperta degli imponenti alberi del Parco della Resistenza, ex Parco Giorgi: un angolo nascosto di questa cittadina dell'alta vallata del Bidente realizzato come parco privato della nobile famiglia Mortani Giorgi nel XVIII secolo.

Alle ore 10.00 ritrovo a Santa Sofia presso il Centro Culturale Sandro Pertini (a 50 metri dal Centro Visita del Parco Nazionale di Santa Sofia). Iniziativa gratuita adatta a tutti, ma a prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente. Obbligo di mascherina presso la Sala Pertini e ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Per informazioni e prenotazioni: Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli ladigadiridracoli@atlantide.net, 0543 917912 Centro Visita di Santa Sofia - cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it, 0543 970249