Domenica 3 marzo, presso La Boutique del Movimento della Dottoressa Micaela Erani, in viale Bolognesi 122 a Forlì, si tiene un seminario sulla salute a cura dell'Educatore Alimentare Gianpaolo Usai, dal tema: Gli alimenti per prevenire osteoporosi e patologie osteo-articolari.



Per info e iscrizioni al seminario contattare il numero: 347 5592222



Iscrizione al seminario €15,00