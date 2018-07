Gli appuntamenti del weekend a Santa Sofia: ci sarà anche Roberto Mercadini

Sabato, a partire dalle ore 19.00, presso l’area feste di Corniolo, “Serata di mare” con stand gastronomici e musica con Pro Loco Corniolo Campigna. Info e prenotazioni: 320 4309439. Domenica, alle ore 21 al Parco della Resistenza, Sophia in Libris e Pro Loco Santa Sofia vi invitano al monologo “Noi siamo il suolo. Noi siamo la terra” di Roberto Mercadini. "Sapevate che i pipistrelli, ogni anno, danno un contributo all’economia degli Usa paragonabile al fatturato della Microsoft? E che il deserto del Sahara fertilizza la foresta Amazzonica? Cosa hanno in comune gli astronauti della Nasa e gli antichi asceti indù?" Questi alcuni degli argomenti narrati dall'eclettico artista. Ingresso gratuito. Sempre domenica, al Giardino Botanico di Valbonella (Corniolo), alle ore 11 "A bug's life": Visita guidata alla scoperta dei tanti insetti che abitano il Giardino, a seguire piccolo laboratorio dedicato alla costruzione di una casetta per gli insetti da portare a casa e mettere nel proprio terrazzo a difesa dei fiori. Iniziativa gratuita, info e prenotazioni tel 0543-970249