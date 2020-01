Gli Arancia Meccanica cantano le canzoni del "rock maledetto"

Sabato 25 gennaio, ore 22, all'Ottantadue Music Club di Forlì si canta la musica del Rock Maledetto (Club 27) con gli Arancia Meccanica.

Perché Club 27 (anche 27 Club o Club of 27)? E’ un'espressione giornalistica che si riferisce ad alcuni artisti in prevalenza cantanti rock, morti all'età di 27 anni. Con la variante J27 si fa riferimento al fatto che, oltre ad avere 27 anni, molti di loro avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome.

L'espressione iniziò ad essere usata nella stampa del settore musicale a partire dal 1994 quando, data la coincidenza dell'età, la morte di Kurt Cobain venne posta in relazione a quelle di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, morti tutti all'età di 27 anni nel breve periodo tra il 1969 e il 1971.

In precedenza, la coincidenza tra questi quattro era stata fatta notare solo occasionalmente, senza che acquisisse la diffusione successiva alla morte di Cobain.

Successivamente, l'espressione è stata estesa ad altri esponenti del mondo musicale che sono morti a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011, nonché ad alcuni morti a questa età in epoche precedenti, come Robert Johnson nel 1938.

Accanto a questi vengono talvolta ricompresi nel club altri artisti deceduti all'età di 27 anni, come la bassista Kristen Pfaff, componente del gruppo Hole. I motivi dei decessi sono spesso riconducibili ad abuso di alcol o droga, incidenti e suicidio ma anche a cause diverse.

Ingresso libero.