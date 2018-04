Gli Etilisti Noti presentano il loro primo disco in concerto

Il trio acustico forlivese Etilisti Noti presenterà il suo primo disco ‘Rovra’, un progetto musicale incentrato sulla musica tradizionale irlandese e sulle sue inconfondibili sonorità. Il trio è composto da Annalisa Licata (voce), Arlo Zenzani (violino) e Filippo Barucci (chitarra acustica).

Nel tentativo di soddisfare affettuoso pubblico che da anni li accompagna nelle più improbabili e incredibili avventure, gli Etilisti Noti saranno lieti di ospitare vecchi amici e compagni di viaggio tra cui: la cantante Lucia Pansecchi, i coristi Bianca Pazzi, Laura Zecchini, Marco Ciancaglini e Matteo Celli, i musicisti Daniele Casadei (batteria), Nicola Pazzi (basso) e Vanni Spinelli (Tin Whistle).

"Per una serata all’insegna di legami forti, amicizia, radici, sana ironia e soprattutto tanta buona musica. È gradito un look idoneo, in pratica vestitevi a strati perché ci sarà da sudare", assicurano gli organizzatori-