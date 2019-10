Gli omaggi cinematografici nella musica dei Cazale

Mercoledì 9 ottobre, alle 22.00, si tiene un nuovo appuntamento live al Diagonal Loft di Forlì. Ospiti della serata sono i Cazale.

Cazale è il nuovo progetto musicale cesenate messo in piedi da Paolo Gradari, compositore, sassofonista e clarinettista (già AmyCanBe, Caffè Sport Orchetra e 64 Slices Of American Cheese) insieme al chitarrista Marco Ditillo, al batterista Luca Mengozz e al bassista Fabio Ricci.

Il nome è un omaggio all'attore John Cazale, scomparso prematuramente nel 1978 dopo aver preso parte nel giro di sei anni, a cinque capolavori cinematografici, tutti candidati agli Oscar come miglior film e rimasti impressi nell'immaginario collettivo: i primi due capitoli de Il Padrino e La Conversazione di Francis Ford Coppola, "Quel pomeriggio di un giorno da cani" di Sidney Lumet e Il cacciatore di Michael Cimino. Proprio da quest'ultima pellicola è tratto il titolo del disco d'esordio dei Cazale, "This Is This", come ulteriore tributo a uno dei personaggi più talentuosi e malinconici della storia del cinema. Il disco, registrato nel marzo del 2018 al Marzi Recording Studio di Riccione, è composto da sette tracce strumentali inevitabilmente cinematografiche, sospese tra jazz, post-rock e sonorità d'altri tempi, perfette per chi si lascia rapire dalle colonne sonore dei grandi classici noir, ma non solo.

Ingresso gratuito.