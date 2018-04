Gli scout di Forlì allestiscono in piazza Saffi la "Fiera della cittadinanza attiva"

Domenica, dalle 10 alle 12, l'intera piazza Saffi verrà presa d'assalto dai ragazzi scout tra i 17 e i 21 anni che coinvolgeranno tutta la cittadinanza con attività, interventi e curiosità per sensibilizzare ognuno ad impegnarsi nel suo piccolo ad essere un "buon cittadino". In particolare verranno allestiti diversi stand per creare una "fiera" della cittadinanza attiva nei quali i passanti potranno fermarsi per scopire le realtà del nostro territtorio che si impegnano quotidianamente a "rendere il mondo un po' migliore di come l'hanno trovato", citando il fondatore degli scout Baden Powell.

Spreco alimentare, forze dell'ordine, riqualificazione urbana, riciclo, cyberbullismo, immigrazione e integrazione, informazione locale..queste alcune delle realtà che verranno condivise con la cittadinanza da parte dei ragazzi, dopo averle sperimentate in prima persona nella giornata di sabato. Qualcuno, infine, esporrà anche ciò che ha imparato dall'incontro con realtà come il Ser.T di Forlì, l'associazione di lotta contro le mafie Libera e il mondo del carcere. Un'immersione interattiva e a 360 gradi nel mondo della cittadinanza attiva, per rendersi conto di quanto anche il più piccolo impegno può diventare qualcosa di davvero significativo.