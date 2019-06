Gli scritti di Gabriele Giunchi per ricordare il '68

Giovedì 27 giugno, alle ore 20.30, presso Ex Cinema Mazzini in Corso della Repubblica 88 a Forlì si tiene la presentazione del libro: "Il mattino ha i piedi scalzi. Scritti di lotta politica e impegno civile di Gabriele Giunchi, con testimonianze in suo ricordo".

Insieme ad Adriano Sofri vengono proiettati estratti video dall'intervista realizzata a Gabriele Giunchi dall'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri E-R nell'ambito del progetto "Il 68 lungo la via Emilia". Presente anche Domenico Gavella, che con Gabriele condivise il carcere militare.