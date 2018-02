Gli studenti della Zangheri sul palco del Testori ricordano Anna Frank

Nell’ambito del programma coordinato in occasione del “Giorno della Memoria 2018”, sabato al Teatro Testori (via Vespucci 11) verrà rappresentato lo spettacolo in ricordo di Anna Frank intitolato “Tra le pagine del mio diario”. Protagonisti sul palcoscenico saranno gli studenti delle classi terze della Scuola Media “P. Zangheri”. L’iniziativa è frutto di un percorso formativo portato avanti nel corso del programma didattico che, attraverso la rappresentazione, viene completato e condiviso con le famiglie. Due gli spettacoli in cartellone: il primo con inizio alle ore 17.30, il secondo alle 21.

Le due rappresentazioni, che rientrano nelle iniziative del Comune di Forlì in celebrazione del Giorno della Memoria, coinvolgono complessivamente circa 150 studenti. Lo spettacolo, ideato e diretto da Fantateatro di Bologna, verrà messo in scena dagli alunni, preparati dagli insegnanti di Lettere, sostegno, musica e strumento, delle classi 3°C, 3°E, 3°F (ore 17,30); 3°A, 3°B, 3°D (ore 21,00) della scuola secondaria di 1° grado “Zangheri” dell’Istituto Comprensivo n. 7 diretto dal prof. Luigi Abbate. Il coordinamento del progetto, realizzato grazie al contributo dell’ Associazioni genitori, è affidato alla docente Maria Marincola.

"Per i nostri ragazzi si tratta di un’esperienza diretta e coinvolgente che permette loro di avvicinarsi al dramma della Shoah - commenta la referente del progetto – Grazie alla potenza del teatro, fanno propria quella terribile pagina di storia e la rendono attuale. E’ un progetto che la nostra scuola porta avanti da oltre dieci anni con un grande sforzo e che lascerà ai nostri studenti un ricordo indimenticabile". L’iniziativa gode del patrocinio oneroso del Comune di Forlì.