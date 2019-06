Gli studenti in scena con lo spettacolo "Irene, l'artista del mondo"

Sabato 8 giugno, alle ore 16.00, al Teatro Pullini della Casa di Riposo Pietro Zangheri, via Andrelini 5, Forlì, va in scena lo spettacolo teatrale "Irene, l'artista del mondo", interpretato dagli studenti della Scuola secondaria di Primo Grado "Marco Palmezzano" dell'Istituto Comprensivo n. 2 "Irene Ugolini Zoli". Lo spettacolo rientra nel progetto "Work in Progress" (di teatro e scenografia) realizzato con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Il copione sulla vita e le opere di Irene Ugolini Zoli, la pittrice forlivese che ha lasciato una traccia indelebile nella vita artistica cittadina alla quale è stato intitolato un Istituto Comprensivo, si deve ad un testo scritto da Stefania Polidori con la consulenza storica di Gabriele Zelli, che sarà, insieme alla dirigente scolastica Anna Starnini, uno degli interpreti secondari dello spettacolo.

La messa in scena si avvarrà della direzione artistica di Stefano Ricci, della consulenza artistica di Rosanna Ricci, delle testimonianze di alcuni familiari di Irene come la figlia Gabriella, i nipoti Andrea Barbieri e Paolo Cimatti, delle musiche e della voce solista di Alessandra Savioli, mentre gli oggetti di scena sono di Monica Rabà e di Francesca Capanni. Hanno collaborato Eleonora Ortali, Cristiano Rosati, Marco Mazzoli. Coordinamento di Laura Bignardi. Quadri realizzati dagli alunni delle scuole De Amicis e Palmezzano.

Per i giovani attori, i veri protagonisti della rappresentazione, recitare per gli ospiti della Casa di Riposo sarà un modo molto stimolante per concludere l'anno scolastico e, per alcuni di loro, il ciclo della scuola secondaria di primo grado.

Molti degli ospiti della Residenza Zangheri avranno certamente conosciuto Irene, nata nel 1910, e sicuramente apprezzeranno la rievocazione della Forlì del tempo, con i personaggi, alcuni anche storici, che animavano piazza Saffi e gestivano le attività commerciali e artigianali del centro storico.

L'invito a vedere lo spettacolo è rivolto comunque a tutti i cittadini forlivesi, soprattutto a coloro che non hanno avuto modo di apprezzare l'attività artistica di Irene e la sua figura.

Ingresso libero.