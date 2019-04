I Good Fellas sul palco per festeggiare 26 anni di successi

Sabato 13 aprile si tiene un evento dedicato a tutti gli amanti del boogie, swing, rock 'n' roll: al Naima Verde tornano in concerto i Good Fellas per festeggiare i loro 26 anni di musica.

Per l'occasione i Good Fellas sono accompagnati dagli special guests Ray Gelato, Miss T e Robbie D.

Apertura locale ore 21.00. Inizio concerto ore 22.30.

Biglietto: 20 euro.

La band nasce nel 1993 da un'idea del contrabbassista-bassista Mr. Lucky Luciano, insieme all'inseparabile batterista e amico Fabrice "Bum Bum" La Motta, con il quale aveva già condiviso l'esperienza della rock and roll band Jumpin' Shoes.

Negli anni hanno collaborato con diversi artisti, fra cui il concittadino Jerry Montefiori (Germano Montefiori), il sassofonista inglese Ray Gelato, il cantante ska punk italiano Olly (già cantante-chitarrista con gli Shandon), il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo accompagnandoli in diversi spettacoli e collaborato anche alla stesura della colonna sonora del loro film "La leggenda di Al, John e Jack", e il duo Cochi e Renato. Hanno al loro attivo anche partecipazioni a diverse manifestazioni in Italia, come Umbria Jazz o il Summer Jamboree di Senigallia e all'estero.

Nel 2005 hanno pubblicato insieme al già citato Olly, conosciuto con gli Shandon durante una tournée in cui hanno condiviso lo stesso palco, l'album "Olly meets The Good Fellas", in cui rielaborano in chiave swing brani di estrazione musicale anche molto distante dallo stile originale della band, fra cui pezzi di Queens of the Stone Age, Marilyn Manson, Ramones così come di Luigi Tenco, Cole Porter e Matt Bianco.