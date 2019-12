Gran divertimento con i giocattoli di legno

Sabato 21 dicembre dalle 14,30 alle 19,30 presso l'ex-chiesa di Sant'Antonio Vecchio, in corso Diaz 95 a Forlì, arrivano i "Giocattoli di legno".

Una mostra da vedere e da toccare con i giochi in legno di Nonno Banter.

Nonno Banter 57-Giochi di strada è un'associazione no-profit, nata "per i Bambini ed è dalla parte dei Bambini...e non solo. Il gruppo è unito e ispirato dalla convinzione che il gioco e la pratica manuale siano strumenti imprescindibili per la crescita sana ed equilibrata dei ragazzi".

Ingresso gratuito.