Grande festa di chiusura per l’Istituto Musicale “Masini”

Appuntamento giovedì 30 maggio, ore 20.30, al Teatro Diego Fabbri di Forlì per la grande festa di chiusura dell’Istituto Musicale “Masini”.

La fine dell'anno scolastico si avvicina anche per gli allievi dell’istituto Musicale “Masini” ed è il momento della grande festa corale per le famiglie e per la cittadinanza tutta nella cornice del teatro Diego Fabbri. Sul palcoscenico molti dei ragazzi iscritti, dai più piccini ai più grandicelli, tutti molto coinvolti e spesso talentuosi. Aprirà la serata la Giovane Orchestra diretta dal maestro Fausto Fiorentini con le affascinanti melodie di Morricone e Gershwin. A seguire i tenerissimi virgulti dei corsi di Propedeutica sulle note di un notissimo cartoon.

Quest’anno sono ospiti anche i piccoli cantori del Progetto “Cantiamo con l’Orchetra”, il progetto didattico del Masini, a cura dei prof. Roberta Fabbri e Valerio Mugnai che ha coinvolto varie scuole primarie del territorio forlivese grazie all’impegno delle maestre. La Giovane Orchestra, con parti solistiche di chitarra violino e pianoforte, crea un’occasione di ascolto di alto livello eseguendo brani da concerti di Vivaldi e Bach sotto l’attenta direzione del maestro Fausto Fiorentini. Questa parte del concerto è stata seguita dagli insegnanti Simona Cavuoto, Elisa Tremamunno e Matteo Mazzoni.

Sono previste forti emozioni anche per l’esecuzione degli allievi di Canto Moderno condotti dalla loro insegnante Emanuela Cortesi e grande coinvolgimento per le proposte della Giovane Band del prof. Roberto Costa. Un programma, quindi, molto vario e di indubbia eccellenza, con un repertorio musicale che spazia dai brani musicali classici di importanti compositori a quelli più recenti che hanno segnato l'età moderna della storia della musica.

Ingresso libero.