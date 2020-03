Grande successo per l'Ulisse a fumetti: e la mostra viene prorogata

Prorogata fino al 31 marzo l'originale proposta della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" dal titolo "Ulisse: Il Fumetto". Inaugurata lo scorso mese, la mostra ha visto un nutrito numero di visitatori attratti dalle tavole e dai fumetti realizzati, da importanti autori, per narrare l'Ulisse, raccontano attraverso l’arte del fumetto nella contemporaneità de luoghi dove vi si trovano storie incredibili e personaggi affascinanti.

Visto il successo di pubblico e le richieste pervenute per visitarla, la mostra inizialmente con termine fissato per il 29 febbraio, è stata prorogata fino al 31 marzo 2020 presso la sede fumettotecaria in via Curiel, 51. La proposta, curata dallo Staff Fumettoteca è stata organizzata nell’ambito delle manifestazioni per celebrare l'anniversario della nascita di Omero. Grande affluenza di cittadini forlivesi e pubblico proveniente, grazie all'originale disponibilità di apertura su richiesta, da fuori provincia e da altre regione italiane, un record che trasforma, quindi, in una proroga quasi obbligata visto il l'afflusso di visitatori. Ma non una semplice proroga del già proposto, infatti, oltre all'arricchimento dei contenuti, sarà possibile gustare la bellezza, la profondità di significato degli oltre 1000 documenti, in formato cartaceo e digitale, per il percorso espositivo rinnovato che offre anche la possibilità di consultazione. L'evento è aperto a tutti, con ingresso gratuito, su prenotazione.