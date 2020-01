Grandi comici e compagnie di improvvisazione: al via la stagione teatrale della sala San Luigi

Ai nastri di partenza la stagione teatrale 2020 della Sala San Luigi di Forlì con grandi comici di Stand Up Comedy e compagnie di improvvisazione teatrale da tutta Italia La proposta teatrale della Sala San Luigi si concentrerà in sei appuntamenti imperdibili, tre di stand up comedy (13 marzo,17 aprile, 8 maggio alle 21) e tre di spettacoli di improvvisazione teatrale (6 marzo e 20 marzo, 3 aprile alle 21) ,una proposta variegata adatta a tutte le età. La Stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi" davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. Il monologhista propone al pubblico sé stesso, messo a nudo, e il suo punto di vista sulla società, l'attualità, ed ogni cosa faccia parte del suo personale mondo: idiosincrasie, aneddoti personali o critica satirica.

Per il secondo anno ,dopo il successo della prima rassegna del 2019, la Sala San Luigi ospiterà "stand up comidian" già affermati nel panorama della Stand up comedy italiana. Si partirà il 13 marzo con Edoardo Ferrario ,il primo stand up comedian italiano ad avere un Comedy Special su Netflix, proseguando poi il 17 aprile con gli spettacoli di Laura Formenti ed Eduardo Confuorto già protagonisti in trasmissioni televisive come Zelig e Comedy Central, per poi concludere l'8 maggio con Alessandro Ciacci, giovane e pungente penna della satira riminese che ha fatto parte del cast artistico di "Comedy Central News" e "Stand Up Comedy" , e Fedeico Montefiori (in arte "Monsieur Blumenberg") musicista forlivese autore di "Musique et Colueurs" i cui brani sono stati utilizzati in programmi di punta come Le Iene, Mai Dire Goal e Zelig.

Nella stagione teatrale della Sala San Luigi, tre date saranno dedicate anche all 'improvvisazione teatrale, una forma di teatro dove gli attori non seguono un copione definito, ma inventano il testo improvvisando estemporaneamente. Questa tecnica comporta una partecipazione diretta del pubblico attraverso input e suggerimenti che verranno utilizzati dagli improvissattori nelle loro performance. Sul palco della sala forlivese si alterneranno compagnie di diversa provenienza con spettacoli ("long form") in cui la messa in scena rappresenta una o più scene/situazioni legate fra loro da un tema comune. Si partirà il 6 marzo con la compagnia "Atti Unici" di Roma ed il loro "Astr-Atti-Unici", uno spettacolo che racconta "piccoli momenti di straordinaria quotidianità, quadri pieni di significati che un pittore immaginario ha lasciato volutamente lasciar interpretare e vivere all'ignaro spettatore che passa li per caso. E non a caso, usiamo la parola "caso", perché sarà il destino e la sua figlia prediletta, l'improvvisazione teatrale a modellare tutto lo spettacolo".

Si proseguirà il 20 Marzo con la compagnia "Aghetti Bruni" di Padova ed il loro spettacolo "L'appartamento" che racconta storie di un condominio in una città qualsiasi; in ogni piano un appartamento, ognuno con una storia diversa, complicata, intima, divertente, folle, emozionante. Uno spettacolo ogni volta inedito, un sapiente gioco sviluppato senza copione e canovaccio, tutto completamente improvvisato e creato sul momento, grazie al suggerimento del pubblico che permetterà agli attori di plasmare spazi e storie uniche. Ultimo appuntamento con il teatro d'improvvisazione alla Sala San Luigi sarà il 3 aprile con la compagnia romana "IMPROPERI" con il loro "Improvvisa Chi?", spettacolo completamente improvvisato durante il quale , grazie ai suggerimenti del pubblico e la bravura degli attori, si vivranno misteri, omicidi, indagini in uno show ispirato al celebre gioco "Indovina chi?" . Prenotazione gratuita su: www.eventbrite. It Info: www.salasanluigi.it; FB e INSTAGRAM, tel. 3491058638 (dalle ore 18 alle ore 21.00)