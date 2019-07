Grandi musicisti sul palco dell'HaikuFestival

Lunedì 15 luglio, ore 21.15, all'Arena Hesperia di Meldola va in scena l'HaikuFestival organizzato da Area Sismica.

Ad aprire la serata è Stefano Costanzo col suo sbalorditivo progetto in solo. Costanzo è un batterista, percussionista e improvvisatore frutto dell’attuale scena musicale napoletana, probabilmente la più esplosiva d’Europa per qualità e quantità di giovani artisti che si affermano internazionalmente.

Attualmente è impegnato in numerosi tour in Europa con diverse formazioni tra cui: Elg Ler, trio con base ad Amsterdam con cui hanno recentemente registrato un disco; Cadaver Mike, duo che spazia tra il post-dub, il free-jazz-noise più estremo e una concezione astratta del beat, con una batteria ipercinetica e l’elettronica di Guido Marziale (aka Eks) e con il suo solo di batteria.

Vanta collaborazioni di caratura internazionale quali quelle con Evan Parker, Michel Doneda, Multiversal, Bromp Treb, Andrea Pensado, L’Ocelle Mare, Adam Rudolph, Elio Martusciello, David Ryan.

A seguire avremo un duo molto affermato, che vede assieme due fra le più importanti figure del jazz europeo contemporaneo, Edoardo Marraffa e Marco Colonna.

Marraffa dedica la sua attenzione all’improvvisazione e composizione collettiva e alla trasformazione del suono del sassofono, che diventa talvolta polifonico e insieme fonte di cambiamenti timbrici continui.

Marco Colonna è attivo da circa vent’anni nei più vari ambienti musicali, durante gli studi si specializza nell’esecuzione di musica contemporanea con il maestro Harry Sparnaay.

Ingresso libero.