Grandi voci e atmosfere giullaresche nel live del Duo Madame

Venerdì 14 febbraio, alle ore 21:30, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro si ascolta la musica del duo Madame.

Le “Madame” sono un duo acustico composto da due talenti del cantautorato indipendente italiano: Francesca Romana Perrotta e Nicoletta Noè.

Le "Madame" indossano costumi di scena, suonano strumenti acustici (e non solo) spostandosi all'interno del Circolo coinvolgendo il pubblico come fossero artiste a corte.

Un po' giullaresche, un po' gitane, il "Duo Madame" interpreta in chiave personale brani del repertorio dalla più antica tradizionale popolare fino ai nostri giorni.

Ingresso riservato ai soci del Circolo.