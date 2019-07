"Green Book" apre la rassegna del cinema estivo

Parte lunedì 22 luglio la rassegna cinematografica estiva presso le arene di Galeata (Cortile interno del Teatro Zampighi), Premilcuore (Area Feste)e Santa Sofia (Parco della Resistenza).

Primo appuntamento a Galeta con Green Book (2018) di Peter Farrelly. Il film Premio Oscar del 2018 mette a confronto un rozzo italo-americano (interpretato da Viggo Mortensen) e un talentuoso musicista nero (Mahershala Ali), impegnati in una tournée negli stati del sud degli Usa.

L'inizio proiezioni è previsto per le 21.15.

Il costo dei bilgietti è fissato in Intero: 6 € Ridotto: 5 € (under 14 - over 65)

In caso di maltempo le proiezioni si terranno ugualmente in spazi adiacenti le arene.