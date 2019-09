Green economy ed educazione al Buon Vivere con Raj Patel, Gianni Riotta e Giacomo Campiotti

Economia circolare, nuove bioplastiche, educazione dei ragazzi nell'era digitale sono i temi trattati mercoledì 25 settembre al Festival del Buon Vivere di Forlì con Raj Patel, Gianni Riotta e Giacomo Campiotti.

Alla Chiesa di San Giacomo alle 18.30 "l'experience colloquia" a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì "Disuguaglianze e uguaglianze. Se questo mondo è così fantastico, perché sempre più persone soffrono la fame?". Con Raj Patel - economista, accademico e giornalista inglese, studioso della crisi alimentare mondiale e attivista, riconosciuto come il più autorevole rappresentante della filosofia della condivisione, e il giornalista e amico del Buon Vivere Gianni Riotta.

Nello stesso luogo ma alle 21 "L'educazione dei ragazzi nell'era digitale", un dialogo con Luigi Ballerini - scrittore, psicoanalista ed esperto di problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, Giacomo Campiotti - sceneggiatore e regista, introduce il preside delle Scuole La Nave e modera Gianni Riotta. Nel corso dell’evento: proiezione del video relativo al 30° della Cooperativa Tonino Setola. A cura di Cooperativa Tonino Setola - Scuole La Nave, in collaborazione con Centro Culturale Don Francesco Ricci - La Bottega dell’Orefice.

Alle 17.30 presso la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, "Nuove bioplastiche da scarti agricoli e alimentari", un incontro per parlare delle nuove plastiche biodegradabili e bioricilabili per ridurre l’uso di petrolio nella produzione delle plastiche e progetti per la riduzione dell’impatto ambientale dell’industria alimentare e non solo. Con Annamaria Celli - prof associato di Chimica Dip. DICAM prof.ssa Annalisa Tassoni - ricercatrice di botanica generale Dip. BIGEA, Elisabetta Cremonini - Olitalia e Vito Di Chiaro - Deco Industrie, modera Enrico FONTANA. A cura di Innovacoop.