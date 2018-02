Grooviglio dal vivo con musica dagli anni '70 ai '90

Sabato 10 marzo serata di musica dal vivo al TIME PUB di Forlì. Questa volta tocca alla band dei GROOVIGLIO, quintetto attivo da diversi anni in Romagna, che propone un repertorio misto: predilige prevalentemente brani in italiano, dagli anni ’60 ad oggi. Si spazia infatti da Gianna Nannini, Nada e Caterina Caselli, fino a Irene Grandi, Max Gazzè, Rihanna, e tanti altri.

Alla voce Valentina, accompagnata dai musicisti Omar alla batteria, Carlotta al basso, Manuel alla chitarra e Giulio alle tastiere.

Inizio concerto ore 22, per info e prenotazioni: 0543 31440