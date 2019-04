In anteprima la guida dedicata a cani e padroni amanti della natura

È un evento imperdibile per tutti i cinofili, quello che si tiene a Forlì sabato 6 aprile presso il Robinson Pet Center di via Bertini 90. A partire dalle 16.00, infatti, è possibile consultare e acquistare in anteprima la guida pubblicata da Edizioni IN Magazine 52 settimane con il mio cane in Romagna, di Gianluca Rondoni e con le fotografie di Giorgio Sabatini.

Si tratta di una guida, ricca di fotografie a colori, che raccoglie 52 suggerimenti – uno per ciascun fine settimana dell’anno – su dove trascorrere il tempo libero nella natura in compagnia del proprio amico a quattro zampe. I 52 percorsi sono suddivisi per Province - Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini – senza dimenticare una serie di itinerari al confine della Romagna, verso Ferrara, a Nord, e la Toscana e le Marche, a Sud.

Parchi, itinerari montani, castelli e borghi: ciascuna scheda presenta una descrizione del luogo e una serie di indicazioni pratiche per organizzare al meglio la propria giornata. Dalle pinete ravennati ai suggestivi sentieri nelle Foreste Casentinesi, dai borghi sui colli del Riminese al Parco del monte San Bartolo, la guida propone passeggiate all’aria aperta e immerse nella natura. In ogni scheda l’autore ha inoltre dato spazio anche ai cani, immedesimandosi fino a offrire una prospettiva insolita e giocosa alle avventure che ciascuno può vivere insieme al suo padrone nel territorio romagnolo.

Il ricavato della vendita dei libri durante l’evento di presentazione sarà interamente devoluto all’associazione ONLUS Rifugio del Prick e dell’Ulmo - Ulmino.

L’autore, Gianluca Rondoni, direttore creativo e illustratore, ha seguito il percorso di formazione completo per educatori cinofili con Angelo Vaira, approfondendo gli aspetti etologici e relazionali grazie ai seminari di Roberto Marchesini e Ivano Vitalini. In compagnia della sua amata Siba, trascorre il proprio tempo libero alla scoperta delle passeggiate più belle della Romagna.