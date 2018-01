"Ha tutte le carte in regola piero l'italiano": conferenza su Piero Ciampi

Il prossimo appuntamento per la rassegna "Palinsesti XI^ edizione", promossa dal Centro Diego Fabbri di Forlì e che rientra nell'ambito di

Scuola dello Spettatore – PAROLE E NOTE organizzato da Centro Diego Fabbri di Forlì è in programma per giovedì alle 17.30. IL prof. Francesco Giardinazzo interviene sul poeta PIero Ciampi dal titolo "Ha tutte le carte in regoal Piero l'italiano".

«Io sottoscritto nato il 28 settembre 1934, scomparso circa una settimana prima o dopo. Non si ricorda.». Piero Ciampi è stato un poeta nel senso esistenziale, ma ancora di più lo è stato nella sua scrittura, nel suo modo di sentire e di raccontare la vita, e perciò sa far stare insieme il disgusto e il sublime, la fatica di far sera e la meraviglia per una giornata nuova (senza pregiudizi per l’una o per l’altra) ma solo con la precisa e raffinatissima determinazione di far esistere qualcosa che altrimenti nessun altro saprebbe dire e farci ricordare nello stesso modo. Scriveva senza preoccuparsi della musica, o meglio la musica sarebbe intervenuta in un secondo momento a compensare le lacerazioni di una scrittura solida e leggerissima al tempo stesso come solo pochi sanno ottenere per una naturale disposizione.