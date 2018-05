Happy beer festival: tre serate di gusto e divertimento con i birrifici

I migliori birrifici della Romagna e non, cucina tradizionale, concerti live e tanto altro vi aspettano in Piazzetta Morgagni per un evento del tutto innovativo e curato nei minimi dettagli per risaltare la qualità e la freschezza delle birre del nostro territorio. Saranno in tutto nove i produttori locali di un settore sempre in espansione, con tanti marchi ormai conosciuti non solo agli appassionati.

Mazapégul - Birrificio di Romagna, BiFOR - Birra Forlì, Birrificio La Mata, Birrificio Non Retorico, Bizantina - Ravenna craft beer, Consolare 72 Birra Artigianale, StHop BeerShop & Tap Bar, Birra Cajun, Birrificio 61cento. Infatti grazie ai pareri dei partecipanti verranno premiati il mglior birrificio, il miglior stand e la miss spillatrice.

Ad allietare le serate ci penserà prima il Jazz Forum Trio nell'ambito del festival forlivese dedicato alla musica jazz, poi sabato toccherà agli Scaricatori e domenica ai Musicanti retrò.