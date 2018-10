Happy Family Expo: giochi e spettacoli per tutta la famiglia

Sabato 20 e domenica 21 ottobre, dalle 9 alle 19, presso la Fiera di Forlì, torna Happy Family Expo la grande manifestazione dedicata ai bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, ai genitori e al mondo della scuola.

Tante attività divertenti e formative: emozionanti aree gioco indoor e spazi creativi, con laboratori tecnico-scientifici, artigianali e alimentari; eventi culturali e mostre artistiche; spettacoli ed esibizioni di danza, musica e sport, con lezioni di prova aperte a tutti; e moltissimo altro ancora per far vivere l’emozionante sensazione del futuro.

Convegni e confronti: esperti dell’area educativa e formativa e dell’area psicologica, sociale e sanitaria, del mondo della scuola e di quello del lavoro a disposizione: per informare e far conoscere progetti, servizi e risorse per il futuro della famiglia.

E' prevista un'ampia area dedicata al gioco e al giocare, un padiglione riservato allo sport, un’area dedicata alla danza e un'altra pensata per mostrare le eccellenze dei servizi presenti sul territorio. Inoltre, l’Happy Theater vi accoglierà con spettacoli, letture animate, reading e sfilate. Senza dimenticare l’esposizione commerciale dove trovare tutte le ultime novità in fatto di prodotti e servizi, dalla gravidanza a tutte le fasi della crescita dei bambini e dei ragazzi.

Gratuito fino a 18 anni

Intero € 12,00

Ridotto (militari, invalidi e over 65 e possessori del buono sconto) € 8,00