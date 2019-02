Tra Himalaya e impegno sociale, i viaggiatori raccontano il Nepal

Nuova serata al Circolo Inzir di Forlì. Venerdì 22 alle, 21, sono ospiti del circolo dei viaggiatori Alex Ferri e le ragazze di Apeiron Onlus per una serata dedicata al Nepal.

Si può conoscere lo stesso paese da angolazioni diverse. Così facendo si riconoscono dettagli, sfumature, grandi differenze e inconfondibili somiglianze. Al circolo Inzir si conosce il Nepal, con i racconti e l'esperienza di chi vi viaggia da anni con diverse motivazioni.

Da sempre un grande appassionato di montagna, Alex ha iniziato a visitare il Nepal nel 2002. Dopo poco scopre una forte passione per l'Hymalaya, svolgendo trekking in compagnia di una guida che successivamente diventerà un grande amico. Ogni anno Alex torna in Nepal per compiere i principali trekking e accompagnare escursioni di gruppo per il suo amico che nel frattempo apre una piccola agenzia.

4 volte il campo base dell'Everest, 2 volte i tre passi. Helambu, Goisekunda, Lantang, Heritage, Tsum valley, Round Annapurna Jomson, Abc, Mardi Himal, Manaslu sono alcune delle principali vette conquistate.

Dal suo negozio di articoli da regalo, Alex porta ogni anno a Katmandu materiale sportivo per i bambini di un orfanotrofio, per i quali organizza partite di calcio, pallavolo e rubabandiera.

Dal 1996 Apeiron si impegna quotidianamente in Nepal per realizzare un mondo dove donne e uomini abbiano pari dignità e opportunità. Lavorando per eliminare pregiudizi, abusi e violenze la Onlus mira a costruire alternative a modelli che sembravano non averne, sempre nel rispetto del luogo e della cultura a cui si avvicina. Attraverso progetti di alfabetizzazione, formazione professionale, micro credito ed integrazione del reddito collaborano con mamme, figlie e sorelle del piccolo Stato himalayano, affinché possano diventare autonome e tutelare se stesse e la propria famiglia.

Nel corso della serata sarà possibile chiedere ai relatori informazioni pratiche e spunti per poter viaggiare in Nepal.

L'evento è riservato ai possessori di tessera Arci.