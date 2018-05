Hobby & Model Show: prima fiera dedicata al modellismo

La passione per il modellismo cresce, alla Fiera di Forlì, il 12 ed il 13 maggio arriva la prima manifestazione dedicata ai collezionisti, agli amanti degli hobby in miniatura e al mondo del gioco in tutte le sue forme.

Un full immersion nel mondo del modellismo statico e dinamico; per terra, aria o mare il modellismo non conosce confini. Ogni sfaccettatura dell’hobby legata a soldatini, carri armati, treni, navi, auto e aerei in miniatura trova spazio nei padiglioni della fiera, attraverso esposizioni di associazioni e privati ed un’area commerciale con operatori del settore come il Gruppo PAMA TRADE – ITALERI, offrendo così un punto di incontro per grandi e piccini e per tutti gli appassionati.

Il quartiere fieristico di Forlì ospiterà le diverse sezioni del modellismo tra le quali:

Aeromodellismo: modelli di aerei ed elicotteri in esposizione e una piccola area dedicata alla costruzione di aeromodelli.

Automodellismo, statico e dinamico: automodelli rally, trucks, mezzi movimento terra e carri armati saranno protagonisti di gare, spettacoli e competizioni e per i più piccoli il rilascio del Diploma di guida da camionista R.C.

Sarà presente anche una sezione Mini4WD, che darà spazio alle velocissime auto in scala 1/32, rese famose dai cartoni animati giapponesi con gare, dimostrazioni e prove anche per tutti.

Ferromodellismo: diorami e modellini ferroviari costruiti in tutte le principali scale di riproduzione con ambientazioni di periodi storici e luoghi reali.

Modellismo statico: esposizioni tematiche, dimostrazioni di assemblaggio e pittura a cura di associazioni di modellismo e del CIMS (Coordinamento Italiano Modellismo Statico) che organizzeranno dimostrazioni pratiche, incontri, il tutto allo scopo di pubblicizzare il modellismo in genere e le sue funzioni culturali e didattiche.

Navimodellismo: 250 mq di vasca che ospiterà evoluzioni e spettacoli di modelli navali con battaglia di galeoni e sottomarini, grandi navi passeggeri, Flotta ITALERI (con modelli derivati da Kit statici Italeri trasformati in Kit Dinamici) e scuola di navigazione radiocomandata per ragazzi, con rilascio di attestato "Capitano di lungo corso"

Area per giochi da tavolo – Wargame- Fantasy: tavoli da gioco adibiti al war games fantasy e storico e uno spazio dedicato al settore Gundam, media franchise del quale sono stati realizzati manga, light novel, romanzi e soprattutto vari anime dalla famosa casa di produzione giapponese, tutti incentrati su robot antropomorfi da combattimento giganti con corsi specializzati.

Programma eventi

AUTOMODELLISMO

Area truck e movimento terra

Sabato e domenica 11:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00 Tutti i visitatori potranno cimentarsi alla guida di un camion radiocomandato appositamente messo a disposizione. Per i più piccoli, al termine della prova, verrà rilasciata la patente di guida del camionista R.C.

Sabato ore 16:30

prove per la GARA DI MANOVRA che i modellisti affronteranno nella giornata di domenica

Domenica ore 16:30

GARA DI MANOVRA. Al termine avrà luogo la premiazione dei primi TRE classificati.

Per tutta la giornata sarà possibile incontrare uno dei nostri camion RC, accompagnato dal suo autista, in trasferta nei vari padiglioni della fiera

Area rally e buggy

Sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30 prove libere.

Domenica fino alle ore 10.00 prove libere, poi gara rally e buggy dove si effettueranno, in base alla partecipazione dei modelli in pista, 6 turni da 5 minuti, poi classifica finale dei migliori 15 giri.

NAVIMODELLISMO



ATTIVITA IN VASCA PER ENTRAMBRE LE GIORNATE

9.30 – 10.30 Navigazione libera

10.30 – 11.00 Scuola navigazione gratuita per ragazzi con rilascio del diploma "Capitano di lungo corso"

11.00 – 11.30 Esibizioni grandi modelli di oltre 3 metri (Bismarck-Lucina-Normandie ecc.)

11.30 – 11.45 Battaglia dei Galeoni

11.45 – 12.30 Lotta ITALERI e a seguire Sottomarini e Evoluzioni con manovre naviglio militare e civile

12.30 – 15.00 Navigazione libera

15.00 – 15.30 Scuola navigazione gratuita per ragazzi con rilascio del diploma "Capitano di lungo corso"

15.00 – 16.00 Esibizioni grandi modelli

16.00 – 16.15 Battaglia dei Galeoni

16.15 – 17.30 Flotta ITALERI a seguire Sottomarini e Evoluzioni con manovre naviglio militare e civile

17.30 – 19.30 Navigazione libera

GIOCHI DA TAVOLO WARGAME FANTASY



Sabato

9.30 – 12.00 Spiegazione degli attrezzi da modellismo, utilizzi specifici, nomenclatura ecc

12.00 – 14.00 Montaggio Base, cosa sono i gunpla, come si montano e quali sono i metodi migliori per farlo

14.00 – 16.00 Sessione di Q&A con i modellisti del GD

16.00 – 18.00 Le basi del detailing, come rifinire i dettagli di un model kit, come farli risaltare o nasconderli e su come crearne di nuovi

Domenica

9.30 – 12.00 Tecniche di montaggio avanzate, come montare un kit per poterlo riverniciare, come montare in maniera veloce ma accurata, quali dettagli controllare ecc

12.00 -14.00 Il Detailing, ossia quali sono i dettagli che si possono aggiungere ai kit, come farli, dove trovare le attrezzature, come costruirsele per risparmiare ecc

14.00 – 16.00 L'autocostruzione, come creare parti di armi o armatura da zero, la progettazione, gli schemi, le regole da seguire

16.00 – 19.30 Spiegazione di "LED MOD" ossia come illuminare i propri kit, come lavorare con i led, quali usare, dove usarli e altro.