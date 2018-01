I sette passi del perdono. Corso teorico e pratico

il 18 GENNAIO 2018 alle ore 20,30 Presentazione GRATUITA a cura Lara Sensini, tirocinante Master ISF del metodo "I 7 passi del Perdono - La scienza della felicità"



I 7 passi del Perdono è un metodo teorico e pratico, strutturato in 7 passaggi, per arrivare a comprendere il profondo impatto del perdono sugli individui, nelle relazioni e nella società.



Un completo studio integrato sul perdono che tocca l'aspetto biologico, vitale, emozionale, mentale, relazionale, spirituale e coscienziale dell'essere umano.



Il perdono è capace di modificare profondamente la struttura della materia, della vita, delle emozioni e dei pensieri, sia per noi stessi che per le persone che ci circondano; un vero e proprio balsamo che crea le condizioni per un approccio positivo alla vita e permette di recuperare e conservare una buona salute.



Il perdono disintossica corpo, mente e spirito, permettendo di riconquistare fiducia in se stessi e ristabilire le relazioni interrotte; trasformare il dolore in amore ed espandere la propria coscienza: un percorso di autocoscienza ed autorganizzazione attraverso le tecniche del metodo: " I 7 Passi del Perdono. La Scienza della Felicità."



il 18 GENNAIO 2018 alle ore 20,30

Presentazione a cura Lara Sensini, tirocinante Master ISF



10 FEBBRAIO 2018 dalle h.10,00 alle ore 18,00

il Seminario: "I 7 passi del Perdono"

a cura di Fabrizia Dragone - Direttrice International School of Forgiveness -



formazione base dell’International School of Forgiveness, abilita ad accedere al corso di specializzazione in Forgiveness Life

Designer.



I 7 Passi:

1° Passo: Comprendere le 4 fasi cicliche del perdono e liberare le aree in cui si è bloccati.

2° Passo: Sviluppare l'abilità di trasformare i problemi in risorse.

3° Passo: Liberare l'energia bloccata: sperimentare l'andamento ciclico dell'energia e conquistare i doni di

ogni fase.

4° Passo: Liberare il potere della gratitudine.

5° Passo: Recuperare il potere di trasformare la sofferenza (propria e altrui) in amore.

6° Passo: Integrare le polarità: espandere le percezioni e la conoscenza ed entrare nella dimensione unitaria

della realtà.

7° Passo: Realizzare se stessi attraverso il perdono



A chi si rivolge:

A tutte le persone che vogliono apprendere e sperimentare il profondo impatto del perdono negli individui, nelle relazioni e nella società.



con

Fabrizia Dragone

Forgiveness Life Designer e Master ISF formata direttamente da Daniel Lumera presso l'International School of Forgiveness.

Personal coach, Master Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica e Neuro-Semantica, diplomata alla International Society of Neuro-Semantic.



Tiene corsi di gruppo e sessioni individuali per privati, scuole e aziende come facilitatrice di benessere e consapevolezza. Da molti anni guida percorsi volti a sviluppare la creatività e la progettualità nel bambino.



E' stata responsabile artistica dell'atelier "Il Girasole" del Dipartimento di Salute Mentale di Imola, sviluppando percorsi creativi a sostegno terapeutico.



La sua formazione inizia con gli studi di Architettura e, parallelamente, Ceramica per spostarsi poi sempre più verso il campo della ricerca del benessere, della consapevolezza e della qualità della vita. Nella sua offerta formativa spicca l'integrazione tra discipline eterogenee accomunate dalla ricerca nel campo della creatività, esplorata e stimolata nelle sue molteplici forme.



