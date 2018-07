I cani e il guinzaglio: un'occasione per saperne di più

Il cane che tira al guinzaglio rappresenta una delle problematiche più comuni e sentite. Giovedì 2 agosto, alle 20.30, il Centro Cinofilo Dog Galaxy, in viale Roma 396 a Forlì, propone una serata per parlare del guinzaglio per gli amici a quattro zampe.

Spesso ci limitiamo a voler trovare soluzioni attraverso gli strumenti più disparati; ci sono diatribe tra chi utilizza pettorina e chi preferisce il collare, ma la domanda che dovremmo porci è: come instaurare un rapporto collaborativo attraverso il guinzaglio?

I cani fanno una miriade di esperienze proprio al guinzaglio, ma troppo spesso viene utilizzato esclusivamente come uno strumento di controllo.

Il guinzaglio per noi ed il nostro cane può rappresentare un ottimo momento di comunicazione, attraverso il quale condividere una collaborazione reciproca, capace di rafforzare un rapporto composto da fiducia e rispetto.

Ingresso a offerta libera, è gradita prenotazione al 331/3898545 o a info@doggalaxy.it

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per progetti di pet Therapy.