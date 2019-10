I colori dell'autunno tra la natura e l'antico mulino

L’arrivo dell’autunno porta con se un'atmosfera particolare, dove tutto si trasforma e acquisisce colori, odori, tonalità diverse.

Domenica 6 ottobre si saluta l’arrivo dell’autunno da Fiumicello di Premilcuore, luogo ideale per respirare a pieni polmoni la natura che ci circonda, condividere tempo ed esperienze.

Il trekking prevede un percorso di circa 15 km ad anello con un dislivello di 600 metri. Non ci sono particolari restrizioni, è indicato per persone abituate a camminare o comunque in una normale condizione di allenamento.

L’esperienza local proposta durante il trekking è la visita del Mulino Mengozzi, costruito 800 anni fa e ancora funzionante. Insieme ai proprietari si può visitare il Mulino e conoscere tutti i procedimenti e le lavorazioni che venivano effettuate.

Per prenotazioni: 3497789611 info@scomfortzone.com