Un itinerario a caccia dei draghi di Romagna

I Draghi, conosciuti in tutto il mondo con valenza positiva o negativa, sono da sempre presenti nell'immaginario di tutte le culture del pianeta. La Romagna non fa eccezioni: antiche cronache narrano di un tempo in cui simili creature erano temute in molte città e si dice che alcune chiese custodissero i loro resti. Il naturalista Ulisse Aldrovandi li considerava reali, arrivando persino a descrivere di persona un Draco Bipede trovato nelle campagne bolognesi nel 1200. Anche nel fiume Ronco, alle porte di Forlì, sembra abitasse un drago e lunedì 6 luglio se ne seguono le tracce nella storia camminando lungo il percorso fluviale, circondati dai suoni degli animali notturni e dalla magia di antiche leggende.

Partenza dal parcheggio dello Stadio Sansovini Ronco si prosegue lungo il corso del fiume Ronco e ritorno. Guide e Narratori: Danio Miserocchi e Lorenzo Rossi. Partenza alle 21,00.

Quota: euro 12,00 - Fino a 15 anni 6,00 euro. Il pagamento avviene in contanti sul posto; per maggior sicurezza si prega di presentarsi con la somma esatta per ridurre al minimo il maneggiamento del denaro (disposizione anti Covid-19). ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: - messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano) (NO sms, NO chiamate) oppure messenger: https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7

Si prega si specificare il nome, il numero di persone e il nome dell'evento al momento dell'iscrizione.

Adatto ai bambini; potranno essere ammessi solo garantendo sorveglianza e responsabilità da parte di un adulto.

Regolamento anti-Covid alla pagina: https://www.mysteryleader.com/regolamento-anti-covid-19-per-il-partecipante/