"I giovani e lo sport", tre settimane di eventi per i campioni in erba

Ecco gli avvenimenti programmati nell'ambito della 27^ edizione dell'evento I GIOVANI E LO SPORT organizzato, con il patrocinio del Comune di Forlì, dal Comitato Volontari del Parco Incontro con il supporto delle Associazioni Sportive.

Saranno oltre un migliaio i ragazzi/e impegnati nel corposo programma predisposto: non ci saranno nè vincitori nè vinti ma vuole essere una autentica festa di sport in un Parco pubblico condotto dalla Associazione Volontari del Parco, associazione meritevole di attenzione visto che quanto uscirà da questa bella e interessante kermesse giovanile verrà assegnato a progetti elaborati dalle Scuole del Quartiere. Durante tuti gli eventi saranno in funzione stand gastronomici.

Si comincia domenica 13 al pattinodromo con il Campionato regionale di pattinaggio artistico esordienti, poi due giorni più tardi nella stessa location si svolgerà il Trofeo Topolino di pattinaggio artistico.

Sabato 19, al campo da calcio largo al trofeo "I giovani e lo sport" categoria pulcini, e in contemporanea alle 15:30 l'esibizione di minibasket e quella degli arcieri dei boschi "Hood".

Al pattinodromo nelle giornate del 19 e 20 maggio, si svolgerà il campionato regionale a coppie.

Domenica 20 maggio, quindi il Memorial "Mellini" gara provinciale di bocce individuali per 32 formazioni. Nel pomeriggio, al campo da pallacanestro si svolgeranno esibizioni di arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, scuola di ballo e pattinaggio artistico.

Al Campo da calcio, sempre domenica 20, si svolgerà la finale del torneo che dà il nome all'intera manifestazione, e alle 15:30 ci sarà spazio anche per la gara ciclistica. A seguire tutte le premiazioni. Gran finale domenica 27 con il torneo nazionale di hockey giovanile.