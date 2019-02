I Giovedì al Museo 2019: appuntamenti per le famiglie alla scoperta della città

I Musei Civici di Forlì, in collaborazione con l'Associazione Culturale “Senza Titolo” e l'atelier comunale “Come Ti di Luna” propongono laboratori creativi dedicati alle famiglie con bambini. Quattro percorsi divertenti per avvicinare i più piccoli all'arte, al suo linguaggio e ai suoi materiali. Il primo laboratorio “Quattro passi in Pinacoteca” è previsto per giovedì 21 febbraio alle 16 ai Musei San Domenico ed è indicato per i bambini dagli 8 ai 10 anni di età. Ai piccoli verrà insegnato come orientarsi tra le diverse epoche artistiche mettendoli di fronte a quattro grandi opere del passato.

Il secondo laboratorio “Il mio autoritratto...in tridimensione” si svolgerà giovedì 21 marzo alle 16 a Palazzo Romagnoli ed è pensato per i bambini dai 5 ai 7 anni di età. Uno speciale allestimento dell'artista Ivo Gensini permetterà di scoprire le fasi e i segreti della creazione di una scultura e i partecipanti potranno realizzare un personale elaborato.

Il terzo laboratorio “Il gioco dei mestieri” è previsto per giovedì 4 aprile alle 16 a Palazzo Romagnoli ed è rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni di età. Ispirati dalle storie e dalle abitudini di artigiani e lavoratori, come ricamatrici, fabbri e costruttori di remi, i bambini potrenno realizzare un personale elaborato dedicato al loro mestiere preferito.

Seguirà infine giovedì 23 maggio alle 16,30 con partenza dal Chiostro di San Mercuriale muniti di bicicletta e casco “Scopri Forlì” per i bambini dai 6 agli 8 anni. Una coinvolgente visita in bicicletta dell'antico centro storico. La partecipazione alle attività è con prenotazione obbligatoria. Le attività sono gratuite per i bambini e includono un costo di 3 euro per gli adulti (ingresso ai musei)

Il programma completo su www.cultura.comune.forli.fc.it