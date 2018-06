I grandi alberi secolari: treewatching a San Paolo in Alpe

Trekking verso l’altopiano di San Paolo in Alpe dove la presenza dell’uomo è visibile anche grazie alla testimonianza di grandi alberi.

Con un piede nel passato e uno nel futuro scopriremo i maestosi guardiani di San Paolo. Grazie all’aiuto delle guide potrete mettervi alla prova in attività di treewatching e riconoscimento della vegetazione, utilizzando la tecnologia Dryades direttamente con il proprio ipad o tablet.



Lunghezza: 12 km. Durata: 6 ore. Difficoltà: E.

Ritrovo: ore 9.30 a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Costo: 10€ adulti, 6€ bambini dai 12 anni.

Escursione non adatta ai passeggini o ai bimbi molto piccoli.



Prenotazione entro mercoledì 22 agosto



Per info e prenotazioni: tel 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net